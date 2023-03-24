В польской столице Варшаве прошла акция протеста, во время которой сотни шахтеров принесли в зданию Евросоюза гроб с портретами шведской экоактивистки Греты Тунберг и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает издание «МК».

Причиной проведения акции стала директива ЕС, направленная на сокращение выбросов метана. Данная мера может обернуться потерей работы для многих шахтеров.

В протесте приняли участие около 300 работников шахт. Собравшиеся в центре столицы Польши противники решения ЕС скандировали слово «воры», а также использовали дымовые шашки и сирены для привлечения внимания. Движение на ближайших к месту прохождения акции улицах было перекрыто.