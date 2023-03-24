Основанный в Швеции голландский производитель мебели и товаров для дома IKEA продал последнюю принадлежащую ему фабрику в России совладельцу петербургского производителя декоративных покрытий Slotex Вадиму Осипову.

Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение представителя Slotex.

Уточняется, что сделку закрыла принадлежащая на 99% Осипову компания «Инвест Плюс». Организация купила производственную площадку IKEA в Подберезье Новгородской области — «ИКЕА Индастри Новгород».

По словам Осипова, новый бизнес не включат в состав Slotex — его начнут развивать отдельно. Slotex занимается производством, в том числе столешниц в Ленинградской области. Их поставляли также в IKEA.