Правительство Южно-Африканской Республики обратилось за юридической консультацией в преддверии саммита БРИКС и рассматривает все варианты, чтобы избежать исполнения ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина, пишет Bloomberg.

«Правительство и правящий Африканский национальный конгресс рассматривают все варианты, чтобы избежать исполнения ордера», — говорится в статье.

Как заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, власти ожидают получить обновленное юридическое заключение по этому вопросу.

По словам двух чиновников в МИД страны, на которые ссылается Bloomberg, власти Южной Африки «вряд ли арестуют какого-либо посетившего ее главу государства».

XV Саммит БРИКС-2023 состоится в ЮАР в очном формате. Пандор ранее подчеркивала, что Путин является главой одной из стран БРИКС, а значит приглашен на саммит. Она отмечала, что ордер, недавно выданный МУС на арест Путина, является «некоторым поводом для беспокойств», но не предвещает ничего серьезного.