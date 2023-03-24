Российские миротворцы продолжают «крышевать» контрабандные операции армянских сепаратистов. Как официально сообщило Минобороны Азербайджана, при помощи технических средств наблюдения установлено, что на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу под прикрытием БТР росмиротворцев проследовал очередной контрабандный «конвой» сепаратистов — три тентовых КамАЗа и один КАМАЗ-«наливник», предназначенный для перевозки горючего. Незаконные «конвои» такого состава уже замечали на этой грунтовке, добавим от себя, не раз. А это значит, что речь идёт об отлаженной схеме, а не действиях «на живую нитку». И это уже не «коробки», которые — не бесплатно, естественно — брались провезти российские миротворцы в Ханкенди и обратно. Тут «контрабанда» покрупнее и прикрытие для нее посерьёзнее.

Подчеркнём: Лачинская дорога была и остаётся открытой и для гуманитарных грузов, и для автомобилей обеспечения самих миротворцев. И если на таком фоне некие грузовики «ползают» под прикрытием БТР росмиротвоцев по дороге Ханкенди-Туршсу — это верный признак, что везут по ней нечто такое, что протащить мимо азербайджанского пикета ну никак не получится. И даже выдать за штатное вооружение миротворцев тоже не получится хотя бы потому, что РМК — это полторы тысячи с «хвостиком» личного состава, и для них нужно совсем другое количество «обеспечения», чем для 10 тысяч «стволов» незаконных армянских формирований.

А теперь появились новые объективные свидетельства и новый релиз: армянские сепаратисты прокладывают еще одну дорогу к северу от грунтовки Ханкенди-Халфали-Туршсу. Что также является прямым нарушением достигнутых договорённостей и служит росту напряжённости в регионе, ответственность за который лежит на официальном Иреване.

Здесь при большом желании еще можно поспорить, несут ли миротворцы ответственность за незаконную экономическую деятельность в Карабахском регионе Азербайджана. Но вот за деятельность своего личного состава на штатной бронетехнике отвечать они уже должны. И по закону, и по совести. И если БТР миротворцев «прикрывает» и проводит КАМАЗы сепаратистов — это не миротворчество.

Конечно, у многих наготове относительно удобоваримое объяснение: «не надо преувеличивать, это местная мелкая коррупция, местные армянские дельцы на деньги диаспоры «занесли» российским офицерам коньяк, тусовку и еще энное количество «портретов Бенджамена Франклина», и в результате миротворцы берутся «проводить» КАМАЗы сепаратистов по грунтовой дороге».

Но, во-первых, это «объяснение» слишком напоминает 366-й полк. А во-вторых, и «в-главных», армия, тем более сегодня, предполагает дисциплину. На дворе не ранние девяностые с их всеобщим развалом и разбродом, когда объяснения насчёт «вооружённой самодеятельности» еще могли иметь шансы на успех. Сегодня проблем с «командной вертикалью» у российской армии нет. И самое главное, после серии релизов минобороны Азербайджана, посвящённым этим самым контрабандным операциям сепаратистов под прикрытием РМК, и командованию этого самого РМК, и его начальству из Москвы давно следовало стукнуть кулаком по столу и приказать навести порядок. И если этого не происходит, если конвои сепаратистов под прикрытием миротворцев попадают в объектив «технических средств наблюдения» раз за разом, и прекращать эту контрабанду РМК не намерен — это уже не «недосмотр» и не «коррупция на местах», а позиция. За которую уже совсем другая ответственность — прежде всего политическая.

Напомним: как подчеркнули в Минобороны, именно таким способом в Карабах доставляют и личный состав армянских вооружённых формирований, и оружие, и боеприпасы, и мины. Как подчёркивают в Азербайджане, такие действия РМК грубо нарушают обязательства по Трехстороннему заявлению. И доказывают, насколько необходимо установить КПП на границе Азербайджана и Армении.

А это уже серьёзнее. Российские миротворцы могут верить в свою «безальтернативность» и уверять друг друга, будто бы без низ здесь все рухнет и случится военно-политическая катастрофа. Может быть, в штабе генерала Волкова об этом забыли, но в ночь с 9 на 10 ноября, когда и было подписано Трёхстороннее соглашение, Азербайджанская Армия шла в наступление, сопротивление ВС Армении по сути рассыпалось, и сомнений в исходе войны уже не было. Так что аргументы «вот мы уйдём, и посмотрим, что тогда с вами будет», «мы тут единственная сила, которая не позволяет вновь вспыхнуть войне» и т.д, лучше приберечь для менее осведомлённой аудитории. Более того, росмиротворцы были развёрнуты здесь с вполне определёнными обязательствами. И эти обязательства РМК не выполняет. Не произошло разоружения армянских незаконных вооружённых формирований — в Карабахе до сих пор находится около 10 тысяч «зинворов». Миротворцы оказались не в состоянии эффективно контролировать даже Лачинский коридор, через который умудрялись проезжать в Ханкенди депутаты Европарламента и кандидаты в президенты Франции. Наконец, не прекращают миротворцы и куда более опасную деятельность армянских сепаратистов по укреплению своих позиций, постов и т.д.

И если в штабе генерала Волкова решили, что Азербайджан позволит создать такие угрозы для своей безопасности — мы вынуждены разочаровать. Устраивать в Карабахском регионе Азербайджана проходной двор, тащить сюда террористов, закладывать и в прямом и в переносном смысле мины наша страна не позволит. У Азербайджана на этот счёт есть и правовые механизмы, и ресурсы, и инструменты, и разные варианты действий. Где релизы Минобороны — далеко не единственный.

Так что не стоит пребывать в полной уверенности, что дальше видео и релизов дело не пойдет. Да, Азербайджан до конца использует политические и дипломатические рычаги, но это не значит, что наша страна не может воспользоваться другими.

Нурани, обозреватель