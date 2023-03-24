Министерство финансов США ввело санкции в отношении физлиц и юрлиц Беларуси, среди которых оказались машиностроительные компании БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ). Об этом говорится в сообщении на сайте американского министерства.

«Следующие организации были добавлены в санкционный лист Управления по контролю за иностранными активами (OFAC): ОАО БелАЗ — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг», ОАО «Минский Автомобильный Завод», — говорится в перечне минфина США.

Также в санкционном списке оказалась секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Балдовская.