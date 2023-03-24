Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о причастности к своему отравлению «проникших в спецслужбы Грузии российских агентов». Об этом он высказался в интервью Politico.

По словам политика, для его отравления российские агенты якобы «внедрились в грузинские службы безопасности». «Я хорошо помню тот день, когда мне ввели яд, я чуть не умер… С тех пор у меня плохое здоровье», — заключил Саакашвили. Каких-либо доказательств в подтверждение своего суждения экс-президент не привел.