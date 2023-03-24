Самый длинный в мире автобусный тур может быть организован из Стамбула (Турция) в Лондон (Англия).

Транспортный тур, который планирует осуществить индийская туристическая компания Adventures Overland, может длиться 56 дней и пройти через территорию 22 стран.

Проект путешествия планировалось реализовать в 2020 году, но работы были приостановлены из-за пандемии, сообщает euronews.com,

В настоящее время ведутся работы по запуску в августе 2023 года туристического маршрута протяжностью 12 000 км.