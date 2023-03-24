К марту 2023 года из России решили уйти 139 международных компаний. Об этом со ссылкой на данные IBC Real Estate сообщает VPost.

Аналитики отслеживали международные компании из сферы ритейла, производства, услуг, медиа, финансов, логистики и девелопмента, присутствующие более чем на пяти рынках. Кроме того, в подсчетах были учтены только те отрасли, где иностранный бизнес был представлен наиболее сильно.

Из 419 представителей международного бизнеса, учтенных в исследовании, 139 фирм (33 процента) решили окончательно уйти из России. При этом свернуть бизнес в стране компаниям из «недружественных» стран непросто — они должны получать разрешение правительственной комиссии на продажу активов. Также от них требуют дисконт в 50 процентов и на выбор рассрочку платежа за активы на один-два года или перечисление в бюджет десятой части от суммы сделки.