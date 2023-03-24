Состояние основателя Twitter Джека Дорси резко упало из-за публикации отчета Hindenburg Research, в котором его финтех-компанию Block обвинили в мошенничестве, и последовавшего за ним обвала акций. Как сообщает Bloomberg, 23 марта предприниматель лишился 526 миллионов долларов, что стало для него крупнейшей однодневной потерей с мая 2022 года.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, в настоящее время его состояние составляет 4,4 миллиарда долларов после сокращения на 11 процентов. Большая часть капитала Дорси вложена в Block, акции которого накануне снижались на 22 процента в нижней точке. К закрытию торгов падение составило 15 процентов.