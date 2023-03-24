Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии решило выслать российского дипломата и объявило его персоной нон грата. Об этом сообщила пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Эстонии вызвало к себе временного поверенного в делах посольства России и вручило дипломатическую ноту об объявлении сотрудника дипломатического корпуса посольства персоной нон грата», — сказано в заявлении.

МИД уточнил, что дипломат должен покинуть Эстонию до 29 марта. Как утверждает ведомство, причиной такого решения стало нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Министерство добавило, что сотрудник российского посольства якобы участвовал в «подрыве безопасности и конституционного строя» страны, распространяя «пропаганду».