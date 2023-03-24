Пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде сказал, что для установления мира в регионе руководство Армении должно отказаться от агрессивной риторики, прекратить агрессивную деятельность, такую как посягательство на территориальную целостность и вмешательство во внутренние дела Азербайджана.

«Как в период оккупации, так и в период после войны 2020 года практика показала, что армянская сторона обычно, прежде чем совершать военные провокации, проводит подобную массовую кампанию по дезинформации с целью перекладывания ответственности на азербайджанскую сторону», заявил Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос в связи с необоснованных утверждениями, озвученными против Азербайджана президентом Армении Ваагном Хачатуряном.