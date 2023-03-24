Министерство юстиции США начало проверять ряд банков, в том числе швейцарские Credit Suisse и UBS, на предмет помощи российским олигархам в обходе санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Ведомство заподозрило, что в течение последних нескольких лет клиентов банков из России, которые попали под ограничения, проверяли недостаточно хорошо, и предположило, что был нарушен ряд законов. В настоящее время проводится проверка связи кредитных организаций с олигархами. За нарушение ограничений США банкам могут назначить серьезные штрафы.

Выявлением и заморозкой собственности российских бизнесменов, которая, предположительно, была приобретена незаконным путем, занимается подразделение Минюста США — KleptoCapture Task Force.

Ранее организация заявила о необходимости расширить ограничения в отношении лиц, которые помогают россиянам уклоняться от санкций.