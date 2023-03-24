Употребление наркотических средств растет по всей Европе, и Бельгия показывает самые высокие показатели, проинформировал Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA).

Антверпен снова возглавил список мест, где в сточных водах обнаружено наибольшее количество следов наркотиков. По оценкам исследователей, употребление наркотических средств Антверпене увеличилось на 50%, а в Брюсселе и Амстердаме — примерно на 28%, сообщает ИА «Красная Весна».

С 2011 года EMCDDA занимается расследованием употребления наркотиков в Европе путем анализа сточных вод в городах. В 2022 году в период с марта по апрель в 104 городах были взяты пробы для измерения употребления различных наркотических средств.