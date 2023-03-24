Депутат ЕП Брудзинский попросил Евросоюз увеличить финансирование Варшавы из-за России.

По его словам, Польша играет критическую роль в обеспечении безопасности всего Евросоюза и НАТО в силу своего геополитического положения, что особенно актуально в условиях конфликта России и Украины. в котором парламентарий призывает Комиссию увеличить расходы на оборонные нужды Варшавы, сообщает Lenta.ru.

Брудзинский сослался на ряд заявлений высокопоставленных европейских политиков, которые поддерживают позицию Польши относительно структуры безопасности Евросоюза. Так, он процитировал председателя Еврокомиссию Урусулу фон дер Ляйен, которая, по его словам, «признала, что Польша была права, когда последние несколько лет предупреждала всю Европу» об опасности России. В документе также говорится о том, что премьер-министр Финляндии заняла аналогичную позицию и поддержала Варшаву.

По словам депутата Брудзинского, Польша играет стратегическую роль в поддержании стабильности на восточном фланге НАТО.

«Польша продолжает развивать свой оборонный потенциал, в частности успешно модернизирует свои вооруженные силы, выделив на их развитие в 2022 году 2,4% своего ВВП, благодаря чему входит в число ведущих стран НАТО. В будущем расходы на польскую армию будут еще больше увеличены, чтобы гарантировать безопасность граждан. В связи с этим намерена ли Комиссия увеличить расходы на внешнюю безопасность в период с 2023 по 2027 год, в том числе за счет дополнительного финансирования Польши для разработки новых оборонных технологий?», говорится в обращении парламентария к Еврокомиссии.