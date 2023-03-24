Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что все российские военные подпадают под статью о военном преступлении, так как участвуют в войне, которую Кремль побоялся объявить официально.

«Вся эта «СВО» – неизвестно что. У войск, которые сейчас реально воюют на фронте, нет никакого правового статуса», — высказался он.

Стрелков отметил, что в случае поражения всех российских военных будут судить как военных преступников.

«Если «СВО», допустим, закончится поражением, ни один военный не сможет говорить, что он выполнял приказ. Поскольку юридически он не имел право даже его выполнять», — подчеркнул он.

И добавил: «Но как военный, когда не объявленная война, будет стрелять в представителя другого формального государства? Ну, он преступник».