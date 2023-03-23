Поездка премьер-министра Японии Фумио Кисиды на Украину была связана с необходимостью сместить фокус оценки переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Возможно, чтобы как-то сместить какой-то курс или сместить фокус оценки визита и переговоров между президентом России и председателем КНР», — предположила она.

Кроме того, Мария Захарова указала, что поездка главы японского правительства в Киев была вынужденной, вероятно, чтобы «отчитаться» перед Вашингтоном о своем участии в кампании коллективного Запада по поддержке Украины. «Я думаю, что у них просто существует график, как все, кто, так сказать, действует в логике Вашингтона и под давлением Вашингтона, должны отчитаться о совершенных вояжах», — подытожила дипломат.

Японский премьер Фумио Кисида 21 марта неожиданно посетил Киев. Примечательно, что эта поездка не анонсировалась и готовилась в атмосфере строжайшей секретности. Чтобы не допустить утечек, политик вылетел на бизнес-джете, а не правительственным бортом в направлении Европы из Индии, где находился с визитом. После этого руководитель японского кабмина приземлился в Польше и в городе Пшемысль сел на поезд, который доставил его в украинскую столицу.

В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским японский премьер пригласил его к участию в саммите «Группы семи», который пройдет в мае в Хиросиме, а также одобрил выделение 30 миллионов долларов на поставку киевскому режиму нелетального оружия.

Интересно, что Фумио Кисида в беседе с журналистами уклонился от ответа на вопрос об уведомлении российской стороны о своем визите на Украину. При этом по официальной версии, безопасность японского премьера в ходе его поездки в Киев якобы обеспечивала украинская сторона.

До последнего момента Фумио Кисида оставался единственным из лидеров стран G7, кто после начала СВО не посетил Киев. С учетом председательства Японии в текущем году в «семерке» это выглядело странным и вызывало недоумение в западном лагере.