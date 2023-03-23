Toyota Motor приняла решение до конца года прекратить производство среднеразмерного седана Camry в Японии для местного рынка. К концу года продажи легендарной модели в Стране восходящего солнца завершатся, об этом сообщила газета Nikkei.

По информации ресурса, концерн уже разослал соответствующие уведомления своим дилерам.

Производство Camry в Японии сохранят только для поставок на экспорт.

В Toyota говорят, что японские потребители потеряли интерес к седану — продажи Camry снижались из года в год, в 2022-м они составили лишь 6 тысяч единиц. Японские покупатели в основном делают выбор в пользу более крупного седана Crown. В середине 2022-го Toyota выпустила новое поколение этой модели.

Camry остается популярной на рынках США, Китая, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Производство модели в Штатах, КНР и Таиланде работает в высоком темпе.

До весны 2022 года одним из основных рынков сбыта Camry в мире была Россия, однако производство модели вынужденно свернули из-за ужесточения антироссийских санкций — возобновляться оно не будет.

Нынешнее поколение Camry — XV70 — десятое по счету, оно появилось в 2017 году.

Напомним, первая генерация Camry вышла в 1979-м, до настоящего времени в мире было продано около 21 млн Camry, большая часть из них — в США (13 млн). Там модель с 2001 по 2016 год занимала первое место по продажам среди седанов. При этом в Японии с 1980-го было реализовано 1,3 млн Camry.