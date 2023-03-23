Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США планируют поставлять Украине танки Abrams из имеющихся на вооружении. Изначально предполагалось, что ВСУ получат новые танки с производства.

«Мы берем танки со складов, переделываем их, чтобы сделать пригодными для экспорта. Так что это идет из наличия, а не в рамках новой закупки»,— сообщил господин Остин на слушаниях в конгрессе (цитата по «РИА Новости»).

22 марта о планах Пентагона передать Украине старые Abrams сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники. По их данным, танки доставят на Украину уже через восемь-десять месяцев. На вооружении у американской армии есть более старая модель — M1A1.

Агентство отмечало, что производство и поставка 31 танка новейшей модели M1A2 Abrams, как планировалось изначально, заняли бы от года до двух лет. Кроме того, у модели M1A2 цифровая система наведения. Чтобы ее освоить, украинским военным потребовалось бы больше времени, отмечали источники.