Турецкий народ в течение всей своей истории с успехом преодолевал вызовы и проблемы. Каждый новый экзамен укреплял страну. Уверен, что точно также мы устраним последствия землетрясений 6 февраля. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг в провинции Кахраманмараш на церемонии закладки фундамента первого этапа массовой застройки зоны бедствия, предполагающей строительство до 18 тыс. жилых единиц, сообщает «Анадолу».

Глава государства сообщил, что февральские землетрясения унесли жизни более 50 тыс. жителей Турции, что стало одной из самых трагических страниц в истории страны.

«В одной лишь провинции Кахраманмараш погибли 12 307 человек. Землетрясения могут разрушить наши дома, однако ни одно бедствие не в силах повлиять на волю и решимость нашего народа, стремление к достижению целей «Столетия Турции». Мы отстроим все пострадавшие города и села, восстановим дома, школы, предприятия и парки. В мире не найдется второй такой страны, которая смогла бы в столь краткие сроки устранить последствия столь масштабного бедствия», — подчеркнул Эрдоган.

По словам президента, сегодня, 23 марта в 11 провинциях Турции одновременно закладывается фундамент 17 902 домов. В целом же запланировано строительство 650 тыс. жилых единиц.

Глава государства заверил, что лишившиеся своих домов граждане будут заселены в новые дома в течение года.