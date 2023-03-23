Вслед за чешским парламентом использование основанной в Китае социальной сети TikTok будет запрещено в здании британского парламента. Как сообщил в четверг представитель законодательного органа, по соображениям безопасности приложение также будет заблокировано на всех парламентских устройствах.

«На фоне решения правительства запретить TikTok на правительственных устройствах комиссии Палаты общин и Палаты лордов решили, что TikTok будет заблокирована на всех парламентских устройствах и в парламентской сети. Кибербезопасность является основным приоритетом для парламента. Тем не менее, мы не комментируем конкретные детали наших мер контроля [за обеспечением] кибербезопасности и физической безопасности, политику в этом направлении или возникающие инциденты», — указал он.

16 марта канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, выступая в Палате общин британского парламента, сообщил, что правительство Великобритании вводит запрет на использование чиновниками TikTok на служебных мобильных устройствах. Он отметил, что приложение потенциально может хранить и передавать третьей стороне личные данные пользователей, в том числе их контакты и геолокацию. Дауден подчеркнул, что решение о запрете было принято на основании рекомендаций британских спецслужб. При этом он уточнил, что данное решение касается только рабочих телефонов чиновников и не распространяется на их личные смартфоны.

Пресс-служба TikTok в ответ на действия британских властей выразила разочарование ужесточением подхода к социальной сети. В соцсети отметили, что готовы обсуждать возникшие озабоченности с правительством Соединенного Королевства, но они «должны базироваться на фактах». В заявлении говорилось, что TikTok требует к себе такого же отношения, как и к другим социальным сетям.

Соцсеть TikTok, позволяющая загружать короткие видео, была запущена в 2017 году, ее международная версия — в августе 2018 года. Владелец сети — китайская технологическая компания ByteDance.