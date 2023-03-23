Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на вопрос местных СМИ относительно безосновательных обвинений, озвученных 23 марта премьер-министром Армении Н.Пашиняном.

В ответе говорится: «Мы осуждаем и отвергаем совершенно беспочвенные претензии к Азербайджану, озвученные премьер-министром Армении Николом Пашиняном, упорно повторяющим заявление МИД Армении от 18 марта, несмотря на наш подробный ответ. Агрессивная риторика армянского руководства, угрожающая территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и игнорирующая взятые на себя Арменией международные обязательства, свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мире в регионе. Рекомендуем премьер-министру Николу Пашиняну извлечь уроки из истории и направить в правильном направлении Армению, 30 лет удерживавшую под оккупацией территории Азербайджана и осуществившую этническую чистку против сотен тысяч азербайджанцев, не препятствовать мирной повестке, продвигаемой Азербайджаном с 2020 года, а также воздержаться от таких агрессивных действий, как нападки на территориальную целостность Азербайджана и вмешательство в его внутренние дела».