Неприемлемо преподносить возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев, ставших жертвами этнических чисток со стороны Армении, как нарушение Азербайджаном Трехстороннего заявления. Армения не имеет никакого морального права называть себя «защитником прав» армянских жителей Азербайджана.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде на вопрос местных СМИ относительно безосновательных обвинений, озвученных 23 марта премьер-министром Армении Н.Пашиняном.

«Абсурдно то, что Армения, которая не только уничтожила принадлежавшее азербайджанцам имущество, как на своей территории, так и в городах и селах, которые она удерживала под оккупацией в течение 30 лет, но и незаконно переселила армян на эти территории, выступает против политики заселения, которую проводит Азербайджан на своих суверенных территориях и исторических землях. Это заявление также прямо противоречит Пражским и Сочинским соглашениям, на которые ссылается Армения», — подчеркнул Айхан Гаджизаде.