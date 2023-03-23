Венгрия считает неправильным решение Великобритании о поставках в Украину снарядов, содержащих обедненный уран. Об этом заявил в четверг на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает ТАСС.

Такой шаг «не ведет в направлении деэскалации» украинского конфликта, сказал Гуйяш, имеющий в правительстве ранг министра. По его словам, Венгрия никому не рекомендовала бы использовать боеприпасы с обедненным ураном.

«Венгрия не поддерживает никаких действий, которые могли бы привести к эскалации войны», — подчеркнул глава канцелярии премьера.

Он также напомнил, что венгерское правительство не поставляет оружие и боеприпасы на Украину и призывает к урегулированию продолжающегося там конфликта исключительно мирным путем с помощью переговоров.

В опубликованном в понедельник письменном ответе замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента говорится, что власти королевства поставят в Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Министерство обороны Великобритании назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов.