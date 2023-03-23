Саммит лидеров 27 стран Европейского Союза начался в Брюсселе. Основными пунктами повестки дня саммита, который продлится два дня, являются глобальная экономическая ситуация и конкурентоспособность в Европе, банковский и энергетический кризис, а также поддержка, которая будет оказана Украине, сообщают СМИ.

Первую часть саммита возглавит председатель Совета ЕС Шарль Мишель, в ней примет участие Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерриш. Будут обсуждаться важные геополитические вопросы, такие как российско-украинская война, и глобальные проблемы, такие как изменение климата, продовольственная безопасность и продленное соглашение о Черноморском зерновом коридоре.

Затем лидеры перейдут к украинской сессии. К этой части встречи будет подключен президент Украины Владимир Зеленский посредством видеоконференции. Будут рассмотрены различные вопросы, такие как продолжение поддержки ЕС Украины, военная поддержка в виде боеприпасов и оружия, в первую очередь это 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, которые будут поставляться в Украину, а также финансирование и использование замороженных российских активов.

Лидеры также обсудят вопрос миграции на встрече на высшем уровне.