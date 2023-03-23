В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отказались от идеи создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, теперь речь идет о прекращении боевых действий рядом с атомной электростанцией.

«Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это (создание зоны. — Ред.) принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации — через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы больше не рассматриваем это», — заявил Гросси.

По его словам, переговоры продолжались восемь месяцев. «Я пришел к выводу, что территориальный вопрос по разным причинам для Украины может также рассматриваться как легитимизация российского присутствия», — объяснил Гросси причины остановки переговоров.