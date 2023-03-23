Россия обеспокоена ростом напряженности и числа инцидентов в Карабахе, призывает Ереван и Баку к возобновлению мирного процесса, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У нас, действительно, вызывает обеспокоенность нарастание враждебной риторики и увеличение числа инцидентов в Карабахе, неготовность сторон к поиску компромиссов по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора», – сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что Россия не видит альтернатив мирному процессу. Захарова отметила, что Москва призывает стороны к сдержанности в заявлениях и в действиях, возобновлению переговоров по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границ, подготовку мирного договора, проведение встреч общественников, парламентариев.

По ее словам, как только в процессе армяно-азербайджанской нормализации появились Запад и ЕС, возникли масштабные проблемы.

«За всеми словами о мире и готовности помочь видим обратное», – подчеркнула дипломат.