В конце текущего года Соединенные Штаты начнут «всеобъемлющий стратегический диалог» с представителями демократического движения и гражданского общества Беларуси. Об этом, как сообщается на сайте Госдепартамента США, заявила заместитель госсекретаря Венди Шерман на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Вашингтоне.

Обе стороны выразили надежду, что диалог объединит занимающиеся вопросами Беларуси ведомства американской администрации с «широким кругом белорусских демократических действующих лиц, включая политических лидеров, представителей гражданского общества, независимых журналистов, правозащитников, юристов, профсоюзных лидеров, ученых и простых белорусов», отмечается в заявлении.

Кроме того, заместитель госсекретаря США на встрече с Тихановской подчеркнула «неизменную приверженность Соединенных Штатов поддержке стремления белорусского народа к демократическому, суверенному и стабильному будущему» их страны, отметил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

В ходе визита в Вашингтон Светлана Тихановская также выступила в Конгрессе США, раскритиковав раскритиковала действия правителя Беларуси Александра Лукашенко, который позволил Кремлю использовать Минск для нападения на Украину. Страна-агрессор «свободно использует» территорию, воздушное пространство и инфраструктуру Беларуси в военных целях, чтобы «атаковать и угрожать Украине», заявила она. Тихановская подчеркнула, что РФ поддерживает нелигитимный режим в Беларуси и осуществляет колонизаторские действия против национальной идентичности беларусов.

В начале марта Минский городской суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии. Следствие вменило ей сразу десять обвинений: самовольное присвоение звания и власти, оказание помощи иностранному государству в действиях против нацбезопасности, заговор с целью захвата власти, разжигание вражды, создание экстремистского формирования, воспрепятствование работе ЦИК и другие.