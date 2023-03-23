Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Азербайджан и Армения могут вскоре выйти на мирные договоренности. Он подтвердил это, выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, сообщает ТАСС.

«И считаю, что имеется благоприятная возможность, не хочу это преувеличивать, но благоприятная возможность, позволяющая в действительности завершить подготовку мирного соглашения», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства, комментируя попытки Вашингтона содействовать нормализации между Баку и Ереваном.

«Я встречался [ранее в этом году] с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене на конференции по безопасности. Министры иностранных дел [Азербайджана и Армении сравнительно недавно] находились в Вашингтоне. Ожидаю, что они вернутся. Мы работали над текстом [договоренности]», — сказал Блинкен.

По словам главы американской дипломатии, он активно занимается вопросом урегулирования между Азербайджаном и Арменией, содействием тому, чтобы стороны «вышли на мирное соглашение, которое нормализует отношения» Баку и Еревана, а также касается «прав и защиты этнических армян в Нагорном Карабахе», вопросов «делимитации границы и так далее». «Мы не навязываем это Армении. Мы отвечаем на сильное желание, выраженное Арменией. Которая хотела посмотреть, можем ли мы помочь им достичь соглашения, которое бы по крайней мере во многом положило конец конфликту продолжительностью более 30 лет», — заявил Блинкен. При этом он упомянул «подлинные проблемы в Лачинском коридоре». «Я оказываю нажим на Азербайджан, в том числе на этой неделе, чтобы этот коридор вновь был открыт. Мы работаем над этим», — отметил госсекретарь.

«Без преувеличения, считаю, что сейчас есть благоприятный момент, который бы глубоко отвечал интересам Армении, а также Азербайджана», — добавил Блинкен.

В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, Алиев и Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, несколько районов перешли под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.