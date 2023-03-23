Российские самолëты почти каждый день в этом месяце пролетали над американскими военными базами в Сирии, сообщил накануне, 22 марта, NBC News высокопоставленный американский генерал.

США и Россия ранее договаривались о правилах поведения в воздушном пространстве над Сирией, чтобы избежать «потенциально провокационных столкновений», напоминает телеканал.

«Самолëты русских нарушили воздушное пространство» над одной из американских баз в арабской республике примерно 25 раз в марте, по словам генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича, командующего авиационным компонентом объединëнных сил Центрального командования ВС США (CENTCOM, в зону ответственности входит Ближний Восток). В феврале нарушений не было, в январе таковых зарегистрировано 14, поведал американский военачальник.

«Они регулярно летают прямо над нашими подразделениями (в Сирии)… Так что это неудобная ситуация», — пожаловался Гринкевич.

Последние инциденты произошли после столкновения российского истребителя с американским беспилотником над Чëрным морем. Европейское командование США назвало это частью «схемы опасных действий российских пилотов при взаимодействии с силами США и их союзников в международном воздушном пространстве», отмечает в этот четверг информационно-аналитический портал Axios (штаб-квартира в Вашингтоне).