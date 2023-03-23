Азербайджан и Пакистан связывают не только экономические и политические отношения, но и братские узы. Об этом журналистам сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи.

«На протяжении многих лет Азербайджан и Пакистан плечом к плечу на международных площадках. Мы поддерживали друг друга по сложным вопросам, от Карабаха до Кашмирской проблемы. И я с уверенностью заявляю, что мы будем поддерживать друг друга и дальше», — сказал посол.

Он отметил, что 23 марта — важная дата для пакистанского народа.

«23 марта — знаменательная дата для нашей страны, в этот день образовалось пакистанское государство», — добавил Билал Хайи.

Напомним, что в августе этого года Пакистан будет отмечать 76-летнюю годовщину со дня провозглашения независимости.