Россия стала крупнейшим инвестором в Иран, вложив за текущий финансовый год $2,76 млрд. Об этом сообщил иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи в опубликованном в четверг интервью газете Financial Times.

«Мы определяем наши отношения с Россией как стратегические, и мы сотрудничаем во многих сферах, особенно в экономической. Китай и Россия — два наших главных экономических партнера. Иран планирует расширять отношения с ними посредством стратегических соглашений», — заявил министр.

По оценкам Министерства экономики и финансов Ирана, объем прямых иностранных инвестиций в страну за этот финансовый год составил $4,2 млрд, две трети вложений пришлось на Россию.