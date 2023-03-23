Говоря о Карабахе, мы продолжаем наш путь с теми, кто понимает это.

С данным заявлением выступил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким телеканалам.

Он добавил при этом, что некоторые этого не понимают.

«Когда я с кем-либо говорю об «Айя София», он понимает, что я имею в виду. Когда я с кем-либо говорю о Карабахе — он тоже понимает. Говоря кому-то о предстоящей добыче газа в Черном море или о наших беспилотниках – понимают, какой путь нам пришлось пройти. Но есть и те, кто до сих пор этого не понимает», — сказал Эрдоган.