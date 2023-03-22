Украинские бойцы нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ и уничтожили вражеский ЗРК. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Российская Федерация продолжает вторжение против Украины, сосредоточив основные усилия на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ. Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются в южной и северной части Бахмута, также враг проводил наступательные действия на Авдеевском направлении с целью установления контроля над Авдеевкой и Марьинкой.

Российские войска продолжают применять привычную для него тактику террора против гражданского населения, обстреливают населенные пункты, а также объекты критической инфраструктуры. За сутки противник нанес ракетный удар по Запорожью, в результате чего 2 российские ракеты попали в жилой многоэтажный дом, погибли и ранены среди гражданских граждан. Также враг нанес 41 авиационный удар. В частности, россияне использовали 21 БпЛА типа «Шахед-136» из Брянской области российской федерации, 16 из этих дронов были сбиты. В результате ударов враждебных БпЛА, россияне поразили территорию общежития профессионального колледжа в Ржищеве в Киевской области, погибли и ранены среди гражданских граждан, а также поврежден объект гражданской критической инфраструктуры в Житомирской области. Также захватчики совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения врагом ударов остается по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок противника не выявлено. Российское руководство продолжает использовать инфраструктуру Республики Беларусь для подготовки своих войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка, Михальчина Слобода Черниговской области; Атинское, Волфинское и Поповка Сумской области и Басовое, Стрелеча, Глубокое и Волчанск в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать украинскую оборону. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Белогоровка — Луганской, а также Колодцы и Верхнекаменское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, однако его наступательный потенциал снижается. Противник не прекращает попыток захватить город, утрачивая значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Украинские защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Богдановка и Предтечино. Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты вблизи линии столкновения, среди них — Васюковка, Миньковка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа — успеха не имел. Вражеским обстрелам подверглись в частности, Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка, Днепровский и город Херсон.

В населенном пункте Веселое временно занятой территории Запорожской области, на территории здания детского сада, российские войска обустроили военный госпиталь.

Российская власть продолжает меры по принудительной паспортизации населения временно занятых территорий Украины. Так, в населенных пунктах Херсонской области российские так называемые «власти» угрожают местным жителям с апреля прекратить выплачивать пенсию в случае отсутствия российского паспорта.

В то же время в Старобельском профессиональном колледже Луганского национального аграрного университета проводилось собрание преподавателей, которое выражало недовольство принудительной паспортизацией педагогического состава, из-за указания так называемого «руководства» учебного заведения до 1 июня всем работникам колледжа получить паспорт гражданина Российской Федерации. Преподавателям не дают возможности уволиться по собственному желанию. Россиянами были приняты меры по силовому разгону и прекращению собрания.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.