Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение Британии поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном.

«Это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности и безнаказанности англосаксов, как мы их называем… это очередная британская провокация, которая нацелена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии конфликта и противостояния, придать ему качественно иное измерение», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что соответствующее заявление было сделано на фоне российско-китайских переговоров.