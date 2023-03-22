Глава МИД Арарат Мирзоян заявил, что в ближайшее время возможна трехсторонняя встреча с российским и азербайджанским коллегами. Об этом он сказал в ходе правительственного часа в Национальном собрании.

Вопрос организации встречи обсуждался на переговорах Мирзояна с Сергеем Лавровым в Москве 20 марта.

Сейчас переговоры Еревана и Баку идут в режиме онлайн, стороны обмениваются предложениями касательно проекта мирного договора.

«…Предполагается, что на каком это этапе должны возобновиться встречи. Тема обсуждалась в Москве, и есть возможность проведения такой встречи в ближайшее время», — добавил глава МИД.