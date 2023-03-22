Ветеран войск Соединённых Штатов Ноктис Дрейвен заявил, что при столкновении с ВС России американские войска потерпели бы сокрушительное поражение.

Он написал в Twitter, что как тот, что служил и видел американскую армию, когда она была сильнее, чем сейчас, он может подтвердить, что войска США потерпели бы «сокрушительное поражение» в битве против России или КНР.

Дрейвен отметил, что к ослаблению армии Соединённых Штатов привело внедрение «прогрессивной либеральной политики» в военные структуры.