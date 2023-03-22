Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил передовые позиции украинских защитников на Бахмутском направлении. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Зеленский заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта.

Президент также пообщался с военными и поблагодарил их за защиту Украины.

«Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины», — сказал глава государства.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших защитников.

Зеленский также вручил военным государственные награды.

В частности, орден «Золотая Звезда» получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоили звание Героя Украины. С 24 февраля 2022 года он принимает участие в противостоянии вооруженной агрессии РФ. Герой непосредственно руководил противотанковыми расчетами при освобождении Тростянца Сумской области, участвовал в сдерживании врага на Изюмском направлении. Подразделения под его руководством и при непосредственном участии Вергуна уничтожили большое количество российской техники.