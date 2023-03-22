16:07 Ракетный удар по многоэтажкам в Запорожье нанесли российские войска 22 марта. В результате атаки по меньшей мере 18 человек получили ранения. Об этом сообщает секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram. «Под обстрел попали два девятиэтажных дома с мирными людьми. В настоящее время известно о 18 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет)», — отметил он.

По словам Куртева, 11 пострадавших госпитализировали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, семь — в среднем.

Информация о масштабах разрушения уточняется. На месте работают соответствующие службы.

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14:58 В Запорожье раздаются взрывы. Известно, что российская армия атакует город и бьет по жилым домам и острову Хортица.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала главы Офиса президента Андрея Ермака.

«Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем — жилые дома, также остров Хортица», — рассказал он.

