Обнародован прогноз погоды на 23 марта.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха ночью составит 7-10° тепла, днем — 14-19° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков, местами будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11° тепла, днем — 17-22° тепла, в горах ночью — 0-5° тепла, днем — 5-10 ° тепла.