Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался о заявлении главы МИД Армении Арарата Мирзояна.

Ереван является злостным нарушителем трёхсторонних договорённостей по Карабаху, заявил «Инфо24» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя заявления главы МИД Армении Арарата Мирзояна на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, состоявшейся 20 марта.

На территории Карабахского района Азербайджана продолжают действовать армянские вооружённые формирования и кадровые армянские военнослужащие. Эти силы до сих пор не выведены, вопреки обязательствам [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна. Поэтому заявления Мирзояна ещё раз подчёркивают неконструктивный курс Еревана, — пояснил эксперт.

Он считает, что Москва в данной ситуации, как и в предыдущих аналогичных ситуациях, «понимает, с кем имеет дело», поэтому не станет делать никаких принципиально новых выводов или заявлений.

Лавров уже употребил в предшествующих выступлениях такое слово, как «агрессия» со стороны Армении и «освобождение» азербайджанских территорий. Политика Москвы в отношении Еревана будет определяться не риторикой Мирзояна, а практическими действиями армянского руководства, — убеждён Коротченко.

Эксперт полагает, что Армения настроена обвинять во всех возникающих проблемах российскую сторону и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), параллельно пытаясь выстроить тесные отношения с Западом.

Мы это наблюдаем. Прибыла миссия европейских наблюдателей — это кадровые сотрудники спецслужб под дипломатическим прикрытием. Они будут ещё больше вносить раскол в отношения между Москвой и Ереваном. Это осознанный выбор Пашиняна. Ну и не будем забывать, что массовые антироссийские митинги и выступления с дичайшей русофобией — это на сегодняшний день политические реалии Армении. Мы тоже это видим и не забываем, — предупредил главред «Национальной обороны».

Что касается ситуации в Лачинском коридоре, то там, как напомнил Игорь Коротченко, проходит мирная акция экоактивистов из Азербайджана, которые добиваются проведения мониторинга на горнорудных месторождениях в Карабахе.

Пока эта проблема не будет решена, очевидно, режим функционирования коридора будет такой же, как и в настоящее время, — то есть гуманитарные грузы, скорая помощь, автомобили Красного Креста, миротворцы свободно передвигаются, — пояснил эксперт.

По его словам, фактически «никакой блокады нет», поскольку азербайджанские активисты выдвигают «законное требование» по проведению мониторинга месторождения золота, молибдена и других ценных металлов на территории Карабаха. Но даже когда этот вопрос гипотетически будет решён, ситуация, как даёт понять Коротченко, останется сложной.

Совершенно очевидно, что необходим какой-то режим таможенного досмотра грузов и людей, чтобы исключить, во-первых, завоз на территорию Карабаха армянами мин, боеприпасов, военного имущества, и, во-вторых, деятельность европейских гастролёров, особенно из Франции, которые каждый раз, приезжая в азербайджанский Карабах, устраивают перформансы с обвинением Баку и Москвы в различных грехах. Им должен быть закрыт въезд, — убеждён Игорь Коротченко.

Он напомнил, что Баку предложил провести очередной раунд переговоров между азербайджанскими властями и представителями карабахских армян на предмет интеграции последних в правовое и политическое пространство Азербайджана.

Вот тот путь, который приведёт к цели — воцарению мира и спокойствия в регионе. Но главное условие — это полный вывод армянских незаконных вооружённых формирований и вооружений, которые находятся в Карабахе, с территории Азербайджана. Пока этого не будет сделано, провокации, диверсии и обстрелы будут продолжаться, к сожалению, — подытожил главред «Национальной обороны».