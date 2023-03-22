В Наримановском районе Баку из магазина украдены продовольственные продукты на 10 тыс. манатов. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 17-го отдела полиции Наримановского РУП, был задержан житель города Гянджа В.Искендеров, подозреваемый в совершении в период с 13 по 21 марта кражи продовольственных продуктов на сумму 10 тыс. манатов из магазина, в котором работал.

По факту проводится расследование.