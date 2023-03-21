Многие пункты китайского мирного плана по Украине могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, на встрече обсуждалась ситуация в Украине.

«Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве», — сказал глава российского государства.

Он при этом отметил, что «пока такой готовности» с той стороны не наблюдается.

Путин подчеркнул, что в ходе беседы тет-а-тет в понедельник Си Цзиньпин уделил большое внимание своим мирным инициативам.