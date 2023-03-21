Американская военная авиация продолжает полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, но Вашингтон не будет разглашать детали полетов.

Об этом заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Мы продолжаем проводить операции над Черным морем, летая в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом везде, где оно позволяет нам это делать», — сказал он.

Райдер добавил, что «по соображениям оперативной безопасности» не будет раскрывать подробности этих полетов, в том числе маршруты, задачи миссий и временные рамки.