Соединенные Штаты намерены отправить Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot раньше, чем было запланировано, из-за сокращения срока обучения военных ВСУ.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники.

«Системы противоракетной обороны Patriot будут доставлены в Украину раньше, чем изначально планировалось», — сказано в сообщении.

Отмечается, что курс обучения украинских солдат на американской военной базе штата Оклахома включал изначально 10 недель, но его сократили до восьми.

По данным телеканала, украинские военнослужащие завершат обучение в США в ближайшие дни, а затем прибудут в Европу, чтобы готовиться к работе с комплексами, которые поставят Украине в ближайшие недели.