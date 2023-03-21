Власти США ввели санкции в отношении четырех юридических и трех физических лиц, оказывающих, по утверждению Вашингтона, поддержку Ирану в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и вооружений. Об этом говорится в заявлении Минфина США, передает ТАСС.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в координации с Федеральным бюро расследований (ФБР) ввело рестрикции в отношении четырех компаний и трех человек в Иране и Турции за причастность к закупкам техники, включая европейские двигатели для БПЛА, с целью поддержки программ Ирана по производству беспилотников и вооружений», — отмечается в документе.

По версии американской стороны, «данная сеть по осуществлению закупок» действует в интересах иранского оборонного ведомства и структур, занимающихся разработкой БПЛА и баллистических ракет.

Санкции вводятся против иранских компаний DTSRC, Farazan Industrial Engineering и Selin Technic, а также турецкой Ozone Havacılık ve Savunma Sanayı Ticaret Anonim Şirketi. Кроме того, рестрикции будут действовать в отношении трех человек, связанных с этими фирмами.