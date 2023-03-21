Россия подтверждает приверженность принципу «одного Китая» и выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.

Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и КНР, вступающих в новую эпоху.

«Российская сторона подтверждает приверженность принципу «одного Китая», признает, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия китайской стороны по защите своего государственного суверенитета и территориальной целостности», — говорится в документе.

При этом Москва и Пекин против навязывания одной страной своих ценностей другим, а также использования демократии в качестве предлога для давления.

«Стороны выступают против навязывания одним государством другим государствам своих ценностей, проведения идеологических линий, создания ложного нарратива о так называемом противостоянии демократий и автократий, использования демократии и свободы в качестве предлога и политического инструмента для оказания давления на другие государства», — отмечено в заявлении.

Согласно документу, Россия и Китай выступают против вмешательства внешних сил во внутренние дела стран.

«Стороны отмечают, что каждое государство обладает собственными историческими, культурными, национальными особенностями и вправе самостоятельно выбирать свой путь развития. Не существует «высшей демократии», — указано в тексте документа. — Российская сторона придает большое значение и заинтересованно изучит глобальную цивилизационную инициативу китайской стороны».