Россия и Китай убеждены, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и КНР, вступающих в новую эпоху.

«Подчеркивая важность совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, стороны вновь заявляют, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — отмечается в документе.

Стороны призвали все страны, подписавшие совместное заявление, «на практике следовать его ключевым постулатам, в том числе действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооруженного конфликта между государствами, обладающими ядерным оружием».

В заявлении подчеркивается, что «на фоне деградации отношений между ядерными державами меры по снижению стратегических рисков должны быть органично вписаны в общие усилия по уменьшению напряженности между государствами, формированию более конструктивных отношений и по сведению к минимуму оснований для возникновения противоречий в области безопасности».

«Все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие», — говорится в документе.