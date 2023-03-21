В Иране полицейские арестовали пять девушек, которые опубликовали танец в TikTok, пишет Independent.

Cообщаются, что девушки танцевали под песню американской певицы Селины Гомес. Видео снято во дворе многоквартирного дома в Тегеране и было опубликовано в Международный женский день. Ролик стал вирусным и привлек внимание местных властей, которые задержали танцовщиц.

В полиции заявили, что женщинам запрещено танцевать и ходить без хиджаба по улицам. Кроме того, офицеров возмутили откровенные, по их мнению, движения девушек. Сообщается, что участницы видео были арестованы на два дня, после чего сняли видео с извинениями, покрыв волосы.

Сама Селена Гомес прокомментировала инцидент в своих соцсетях, похвалив иранок за смелость.