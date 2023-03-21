Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Кремле подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Всего по итогам визита председателя КНР планируется подписано более десяти документов о развитии сотрудничества Москвы и Пекина в разных областях.