Россия будет вынуждена реагировать на планируемые поставки Киеву оружия с ядерным компонентом.

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Когда мы обсуждали возможности китайского плана мирного урегулирования, стало известно, что Великобритания объявила не только о поставках танков в Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Но хотел бы отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — заявил Путин.